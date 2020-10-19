Додон пообещал вернуть в Молдавию русский язык и российское телевидение

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19 октября 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хочет принять новый закон о функционировании языков и вернуть в республику некоторые российские телеканалы.

Молдавский лидер отметил, что сейчас есть попытки определенных политических сил снизить статус русского языка в общественной жизни, в том числе убрать его изучение из школьной программы. Додон считает это ошибкой, поскольку в Молдавии более трети населения – русскоязычные граждане.

«Русский язык будет языком межнационального общения», – заявил Додон, баллотирующийся на второй президентский срок.

Ранее Додон сообщил, что Молдавия рассчитывает до конца года получить российскую вакцину от COVID-19.