Додон: Молдавия рассчитывает до конца года получить российскую вакцину от COVID-19
19 октября 2020, 16:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 19 октября, заявил, что его страна рассчитывает получить доступ к вакцине от коронавируса нового типа, созданной в России, уже до конца текущего года.
Додон подчеркнул, что власти Молдавии надеются, что российская вакцина будет получена в ближайшие месяцы, чтобы люди, которые находятся в группе риска, смогли добровольно привиться. Политик добавил, что в настоящий момент переговоры о поставках препарата ведутся на уровне руководства двух стран.
Ранее Игорь Додон заявил, что доверяет вакцине, созданной в РФ, и подчеркнул, что готов первым в Молдавии испытать ее на себе.
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