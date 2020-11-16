Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента в Молдавии: «С нетерпением жду дальнейшее укрепление отношений»
16 ноября 2020, 10:51[ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на выборах избранного президента Молдавии главу проевропейской партии «Действия и солидарность» Майю Санду.
«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. С нетерпением жду дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдавией для европейского будущего наших народов», - высказал он.
Ранее Санду с победой на выборах поздравил премьер-министр республики Ион Кику.
Выборы завершилисьв воскресенье, 15 ноября. Во втором туре Санду поддержало 57,71 процента избирателей, Додона — 42,29. Обработано 99,81 процента протоколов.
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