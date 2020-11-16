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Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах президента

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах президента
Майя Санду, фото: Jargen Heinrich, via www.imago-/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил с победой на выборах избранного президента республики главу проевропейской Партии «Действия и солидарность» Майю Санду.

«Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны», - высказал он.

Кику призвал политиков прекратить делать громкие заявления и вернуться к работе для решения стоящих перед страной проблем.

Ранее сообщалось, что во втором туре Санду поддержало 57,71 процента избирателей, Додона — 42,29. Обработано 99,81 процента протоколов.

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