Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах президента

Аргументы Недели → В мире 13+

16 ноября 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Майя Санду, фото: Jargen Heinrich, via www.imago-/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил с победой на выборах избранного президента республики главу проевропейской Партии «Действия и солидарность» Майю Санду.

«Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны», - высказал он.

Кику призвал политиков прекратить делать громкие заявления и вернуться к работе для решения стоящих перед страной проблем.

Ранее сообщалось, что во втором туре Санду поддержало 57,71 процента избирателей, Додона — 42,29. Обработано 99,81 процента протоколов.