Видео, как автобусы с беженцами прибыли в Степанакерт

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15 ноября 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Степанакерт, фото: Twitter

Люди, покинувшие столицу Нагорного Карабаха из-за военного конфликта, возвращаются в город. Многие из них еще не знают, целы ли их дома. Некоторые плачут. Автобусы сопровождают российские военные.

Беженцы возвращаются в Степанакерт по Лачинскому коридору (6-км горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах). Сегодня в город прибыло 19 автобусов.

Вернувшиеся жители благодарят за возможность вернуться и не могут сдержать слез.

Оперативная группа МЧС России в составе 30 специалистов центрального аппарата вылетела сегодня из подмосковного аэропорта Жуковский в Карабах.

Ранее стало известно, что многокилометровый затор образовался на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению. Полтора километра люди преодолевали около пяти часов.