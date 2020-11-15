Оперативная группа МЧС России скоро прибудет в Нагорный Карабах

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15 ноября 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС, фото: соцсети

Оперативная группа МЧС России в составе 30 специалистов центрального аппарата вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом в воскресенье, 15 ноября сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Группа на месте разберется с обстановкой и займется координацией дальнейших действий по оказанию необходимой помощи мирному населению Нагорного Карабаха.

13 ноября на совещании по решению гуманитарных вопросов в этом регионе Евгений Зиничев сообщил, что МЧС РФ готов развернуть в регион аэромобильный госпиталь и направить туда 50 человек его персонала, в том числе врачей.

МО РФ создает в Нагорном Карабахе Центр гуманитарного реагирования.