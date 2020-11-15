На дороге из Карабаха люди простояли в пробке пять часов. Столкнулись беженцы и возвращающиеся домой
15 ноября 2020, 03:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Многокилометровый затор образовался на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению. Полтора километра люди преодолевали около пяти часов.
На вспомогательной дороге с низкой пропускной способностью пересеклись два потока машин. Одни выстроились в очередь, чтобы покинуть город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Карвачар (Кельбаджар). Другие возвращались в Степанакерт. Основная дорога была перекрыта.
Согласно мирному соглашению, Кельбаджарский район сегодня, 15 ноября, отойдет Азербайджану.
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