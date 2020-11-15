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На дороге из Карабаха люди простояли в пробке пять часов. Столкнулись беженцы и возвращающиеся домой

, 03:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На дороге из Карабаха люди простояли в пробке пять часов. Столкнулись беженцы и возвращающиеся домой
Фото: Pixabay

Многокилометровый затор образовался на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению. Полтора километра люди преодолевали около пяти часов.

На вспомогательной дороге с низкой пропускной способностью пересеклись два потока машин. Одни выстроились в очередь, чтобы покинуть город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Карвачар (Кельбаджар). Другие возвращались в Степанакерт. Основная дорога была перекрыта.

Согласно мирному соглашению, Кельбаджарский район сегодня, 15 ноября, отойдет Азербайджану. 

Ранее стало известно, что Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении храма в Шуши. 

РК

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