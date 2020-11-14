Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении храма в Шуши
14 ноября 2020, 21:37[ «Аргументы Недели» ]
Армянская апостольская церковь заявляет, что собор Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском городе Шуши был осквернен вошедшими в него азербайджанцами.
"Вторгшиеся в город Шуши в Арцахе осквернили собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя), оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви", - говорится в сообщении. Армянская церковь осудила произошедшее, назвав это "открытым вандализмом и проявлением нетерпимости". ААЦ выступила с призывом к международному сообществу, межцерковным структурам предпринять шаги, чтобы пресечь подобные действия.
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