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Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении храма в Шуши

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении храма в Шуши
Собор в Шуши, фото: armmuseum.ru

Армянская апостольская церковь заявляет, что собор Святого Христа Всеспасителя в перешедшем под контроль Азербайджана карабахском городе Шуши был осквернен вошедшими в него азербайджанцами.

"Вторгшиеся в город Шуши в Арцахе осквернили собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя), оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви", - говорится в сообщении. Армянская церковь осудила произошедшее, назвав это "открытым вандализмом и проявлением нетерпимости". ААЦ выступила с призывом к международному сообществу, межцерковным структурам предпринять шаги, чтобы пресечь подобные действия.

Глава российского государства Владимир Путин в ходе разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым отметил важность сохранения христианских храмов в Нагорном Карабахе.

НС

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