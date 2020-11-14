Владимир Путин отметил важность сохранения христианских церквей в Карабахе
14 ноября 2020, 21:15[ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин в ходе разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым отметил важность сохранения христианских храмов в Нагорном Карабахе.
Как сообщается на сайте Кремля, Путин отметил, что на территориях, возвращаемых Азербайджану, находятся христианские храмы и монастыри. Президент РФ сказал, что важно обеспечить их сохранность и нормальную церковную жизнедеятельность святынь.
Алиев заверил, "что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона", сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что сто армянских организаций Европы потребовали от ОБСЕ провести новые переговоры о Нагорном Карабахе и пересмотреть соглашение, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном.
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