Владимир Путин отметил важность сохранения христианских церквей в Карабахе

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14 ноября 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин в ходе разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым отметил важность сохранения христианских храмов в Нагорном Карабахе.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин отметил, что на территориях, возвращаемых Азербайджану, находятся христианские храмы и монастыри. Президент РФ сказал, что важно обеспечить их сохранность и нормальную церковную жизнедеятельность святынь.

Алиев заверил, "что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона", сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сто армянских организаций Европы потребовали от ОБСЕ провести новые переговоры о Нагорном Карабахе и пересмотреть соглашение, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном.