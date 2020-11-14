Сто армянских организаций Европы потребовали пересмотреть соглашение по Карабаху

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14 ноября 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

armenianweekly.com

Сто армянских организаций Европы потребовали от ОБСЕ провести новые переговоры о Нагорном Карабахе и пересмотреть соглашение, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявила сегодня община Армянской апостольской церкви в Австрии. Как отмечается в заявлении, соглашение подписано без участия двух из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США и Франции. Оно несбалансированное, считают европейские армяне, "не обеспечивает безопасность для народа Арцаха и образует основу для эскалации насилия в ближайшем будущем".

Община в Австрии сообщила, что жители Карабаха сжигают свои дома, более 100 тысяч человек находятся в бегах. Они также волнуются о сохранности армянских культурных ценностей, церквей и хачкаров(армянские кресты).

Пересмотреть соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе требуют около 100 армянских организаций почти во всех странах Евросоюза, Великобритании, Швейцарии и Норвегии.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готов предоставить армянам культурную автономию в Карабахе.