Путин: риски и угрозы в военно-политической области возросли после прекращения действия ДРСМД

Аргументы Недели → В мире 13+

15 ноября 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, фото с сайта Кремля

В военно-политической области риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСДМ).

Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая 14 ноября на пленарном заседании 15-го Восточноазиатского саммита. Саммит проходил в Ханое. Путин выступал в режиме видеоконференции. В ходе саммита обсуждались актуальные проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, включая укрепление региональной безопасности, обеспечение устойчивого экономического роста, предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Российский лидер заявил, что "Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Путин отметил, что согласен с ключевой мыслью, зафиксированной в Ханойской декларации - "нашим странам нужно слаженно работать над поддержанием мира и стабильности в АТР, наращивать сотрудничество по широкому спектру политических и экономических вопросов", и "при "этом важно действовать на принципах уважения международного права, учета интересов друг друга, обеспечения равной и неделимой безопасности".

Путин также заявил на саммите, что десятки стран заинтересованы в сотрудничестве по поставкам и совместному производству российских вакцин против COVID-19.

Соглашение "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (ВРЭП) подписали на саммите в Ханое 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.