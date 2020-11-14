Путин сообщил о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах

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14 ноября 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что десятки стран заинтересованы в сотрудничестве по поставкам и совместному производству российских вакцин против новой коронавирусной инфекции.

«Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», - высказал он на 15-м Восточноазиатском саммите.

Путин отметил, что в России разработана и применяется первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V», а также зарегистрирована вторая - «ЭпиВакКорона», теперь на подходе третья. По его словам, Москва готова и дальше предоставлять партнёрам российские тест-системы, реагенты для диагностики COVID-19, в том числе на безвозмездной основе.