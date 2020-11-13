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Песков: Путин расскажет, когда сделает прививку от COVID-19

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Песков: Путин расскажет, когда сделает прививку от COVID-19
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Владимир Путин высоко оценивает российские вакцины от коронавируса нового типа и сообщит, когда сделает прививку.

Дмитрий Песков уточнил, что глава государства дает высокую оценку и "Спутнику V", и продукции "Вектора", а также возлагает большие надежды на  третью вакцину. Пресс-секретарь президента Российской Федерации уточнил, что когда Владимир Путин лично сделает прививку, он об этом расскажет, передает RT.

Напомним, ранее российский лидер заявил, что исследования подтвердили безопасность и эффективность российских препаратов от COVID-19.

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