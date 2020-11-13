Утром в пятницу, 13 ноября, в СМИ появилась информация о том, что российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию. Известно, что партию препарата уже выгрузили из контейнера и переместили в грузовик.
Согласно последней информации, третью фазу клинических испытаний российской вакцины в Индии планируется завершить к маю 2021 года.
Подчеркивается, что речь идет о многоцентровых, рандомизированных контролируемых исследованиях, которые будут включать в себя, в частности, испытания российского препарата против коронавирусной инфекции на безопасность и иммуногенность.
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