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13 ноября 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New Indian Express

вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Утром в пятницу, 13 ноября, в СМИ появилась информация о том, что российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию. Известно, что партию препарата уже выгрузили из контейнера и переместили в грузовик.

Согласно последней информации, третью фазу клинических испытаний российской вакцины в Индии планируется завершить к маю 2021 года.

Подчеркивается, что речь идет о многоцентровых, рандомизированных контролируемых исследованиях, которые будут включать в себя, в частности, испытания российского препарата против коронавирусной инфекции на безопасность и иммуногенность.