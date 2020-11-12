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ВОЗ назвала условия внесения «Спутник V» в список препаратов для экстренного использования

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ВОЗ назвала условия внесения «Спутник V» в список препаратов для экстренного использования
Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует внести российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования.

«ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях … Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Собеседник отметил, что процесс представления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является конфиденциальной информацией. При этом продолжительность оценки полученных о вакцине данных зависит от их качества и от того, насколько они отвечают критериям ВОЗ, уточнил он.

Предварительная квалификация ВОЗ гарантирует, что вакцины, используемые в программах иммунизации, являются безопасными, эффективными и действенными, а также соответствуют рекомендованным ВОЗ стандартам Надлежащей производственной практики и Надлежащей клинической практики.

БА

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