Представитель ВОЗ в России планирует вакцинироваться от коронавируса

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12 ноября 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что готова сделать прививку против новой коронавирусной инфекции. Она напомнила, что входит в группу риска.

«Я всегда вакцинируюсь, чтобы я свободно двигалась, имея в виду, что я вхожу в группу риска. Конечно, я буду вакцинироваться», - высказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин рассказал, как перенесли введение вакцины «Спутник V» добровольцы старше 60 лет.

Кроме того, эффективность российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» составила 92 процента.