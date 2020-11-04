В Роспотребнадзоре перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Аргументы Недели → Общество 13+

4 ноября 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

препарат, фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, кому противопоказана разработанная центром «Вектор» вакцина против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

«Противопоказания к применению вакцины являются следующими: гиперчувствительность к компонентам препарата, например, гидроокиси алюминия. Тяжелые формы аллергических заболеваний, первичный иммунодефицит, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что делать прививку при острых и хронических заболеваниях можно только через месяц после выздоровления или ремиссии. Однако при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию можно провдить после нормализации температуры.

Также запрещено ставить прививки детям до 18 лет, поскольку отсутствуют необходимые данные об эффективности и безопасности препарата.