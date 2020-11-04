Американские ученые выяснили, как облегчить симптомы COVID-19
4 ноября 2020, 16:53[ «Аргументы Недели» ]
Группа ученых из Университета Флориды определила обстоятельства, которые позволяют легче перенести заболевание новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование опубликовало издание «Journal of the American Board of Family Medicine».
Специалисты выяснили, что прошедшие вакцинацию от гриппа в течение года люди, как правило, легче переносят коронавирус. Кроме того, заразившиеся COVID-19 пациенты, которые не делали прививку, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу, и почти в 3,3 раза - в отделения интенсивной терапии, пояснили они.
В ходе эксперимента были изучены данные 2005 человек старше 18 лет.
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