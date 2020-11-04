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Эпидемиолог Пшеничная заявила, что заложенность ушей может быть симптомом COVID-19

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Пшеничная заявила, что заложенность ушей может быть симптомом COVID-19
врач осматривает ухо, pixabay.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что среди симптомов коронавируса нового типа встречается и заложенность ушей.

Пшеничная подчеркнула, что заложенность ушей является не таким уж редким симптомом коронавирусной инфекции. По словам эпидемиолога, в Турции было проведено исследование с участием 172 пациентов, зараженных COVID-19. У 31 добровольца был выявлен такой признак. 

Наталья Пшеничная уточнила, что заложенность в ушах может встречаться и при ОРВИ. Если данный симптом не проходит в течение нескольких дней и возникают боли, то следует немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.

ЕТ

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