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Россия зафиксировала новый covid-рекорд

, 12:47 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Россия зафиксировала новый covid-рекорд
фото: pixabay.com

За сутки в России заразились коронавирусом больше 19 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразившихся в России за сутки накануне было 19 768 человек. Это абсолютный рекорд всей истории пандемии в нашей стране.

Россию устанавливает новые рекорды, из-за второй волны пандемии, которая захлестнула страну. Она обрушилась на европейский континент. Франция, Италия, Великобритания показывают сумасшедший рост количества новых диагнозов.

Счет идет на десятки тысяч новых случаев заражения. Теперь за сутки во всем мире заражаются в среднем 485 — 510 тысяч человек.

Общее количество заразившихся на планете уже 47 894 604 человека. Умерли 1 221 340, вылечились 34 386 119 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

47,894,604

+484,498

1,221,340

34,386,119

1

США

9,693,632

+94,463

238,656

6,237,271

2

Индия

8,313,876

+46,033

123,650

7,656,478

3

Бразилия

5,567,126

+12,920

160,548

5,028,216

4

Россия

1,693,454

+19,768

29,217

1,266,931

5

Франция

1,502,763

+36,330

38,289

120,714

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