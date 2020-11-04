Россия зафиксировала новый covid-рекорд

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4 ноября 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

За сутки в России заразились коронавирусом больше 19 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Заразившихся в России за сутки накануне было 19 768 человек. Это абсолютный рекорд всей истории пандемии в нашей стране.

Россию устанавливает новые рекорды, из-за второй волны пандемии, которая захлестнула страну. Она обрушилась на европейский континент. Франция, Италия, Великобритания показывают сумасшедший рост количества новых диагнозов.

Счет идет на десятки тысяч новых случаев заражения. Теперь за сутки во всем мире заражаются в среднем 485 — 510 тысяч человек.

Общее количество заразившихся на планете уже 47 894 604 человека. Умерли 1 221 340, вылечились 34 386 119 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 47,894,604 +484,498 1,221,340 34,386,119 1 США 9,693,632 +94,463 238,656 6,237,271 2 Индия 8,313,876 +46,033 123,650 7,656,478 3 Бразилия 5,567,126 +12,920 160,548 5,028,216 4 Россия 1,693,454 +19,768 29,217 1,266,931 5 Франция 1,502,763 +36,330 38,289 120,714