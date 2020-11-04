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В России установлен максимум по количеству смертей от коронавируса за день

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

В России установлен максимум по количеству смертей от коронавируса за день
Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 389. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.Таким образом, обновлен максимум за время пандемии.

При этом побит рекорд по числу выздоровевших - 15 567 человек. За сутки число заразившихся COVID-19 в стране составило 19 768, это тоже максимум за всю пандемию.

Ранее сообщалось, что нарколог Руслан Исаев определил влияние алкоголя на коронавирус.

НС

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