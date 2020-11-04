Нарколог Руслан Исаев определил влияние алкоголя на коронавирус

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4 ноября 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

алкоголь, фото: pixabay.com

При заболевании COVID-19 в легкой форме и одновременном принятии алкоголя положение пациента может значительно ухудшиться. Почему это происходит, объяснил врач-нарколог Руслан Исаев.

По его словам, тяжесть инфекции зависит от защитных свойств организма, а спиртное подрывает иммунитет.«Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — подчеркнул нарколог, сообщает радио Sputnik. Он добавил, что ряд лекарств, которые применяют при лечении коронавируса, несовместимы с алкоголем. В первую очередь, речь идёт об антибиотиках.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом зимой и весной маловероятно. По мнению эксперта, ситуация улучшится только к маю-июню.