Вирусолог Альтштейн считает, что ситуация с COVID-19 улучшится только к июню
3 ноября 2020, 12:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом зимой и весной маловероятно. По мнению эксперта, ситуация улучшится только к маю-июню.
Вирусолог подчеркнул, что в данном случае прогнозы делать сложно, поскольку развитие эпидемии будет зависеть от того, как граждане будут соблюдать меры безопасности, а также оттого, как скоро "в строй войдут" вакцины.
Анатолий Альтштейн заметил, что люди все-таки носят маски и перчатки и более осторожно относятся к посещению общественных мест, поэтому рост заболеваемости будет приторможен. Эксперт допустил, что уровень заболеваемости будет немного колебаться, однако сказать, когда будет существенный спад, пока нельзя.
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