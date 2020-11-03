Вирусолог Альтштейн считает, что ситуация с COVID-19 улучшится только к июню

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3 ноября 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом зимой и весной маловероятно. По мнению эксперта, ситуация улучшится только к маю-июню.

Вирусолог подчеркнул, что в данном случае прогнозы делать сложно, поскольку развитие эпидемии будет зависеть от того, как граждане будут соблюдать меры безопасности, а также оттого, как скоро "в строй войдут" вакцины.

Анатолий Альтштейн заметил, что люди все-таки носят маски и перчатки и более осторожно относятся к посещению общественных мест, поэтому рост заболеваемости будет приторможен. Эксперт допустил, что уровень заболеваемости будет немного колебаться, однако сказать, когда будет существенный спад, пока нельзя.