В России выявили 18 648 новых случаев заражения COVID-19

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3 ноября 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России выявили 18 648 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. В частности, у 4 421 (23,7%) инфицированных не выявлено каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 1 673 686 случаев заболевания.