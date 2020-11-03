Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили 18 648 новых случаев заражения COVID-19

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили 18 648 новых случаев заражения COVID-19
пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России выявили 18 648 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. В частности, у 4 421 (23,7%) инфицированных не выявлено каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 1 673 686 случаев заболевания.

ЕТ

Общество

Bulgarian Military: ни один танк в мире сегодня не способен победить российскую «Армату»

Bulgarian Military: ни один танк в мире сегодня не способен победить российскую «Армату»

Ни один танк в мире в настоящий момент не способен победить российский Т-14 «Армата». Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах зарубежной интернет-прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью