Вирусолог Нетесов заявил, что течение COVID-19 связано с группой крови

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3 ноября 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, pixabay.com

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов предупредил о связи группы крови с течением COVID-19.



По словам Нетесова, то, что в больницах не видят связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавирусной инфекции, не означает, что данные, полученные учеными, являются неправильными.

Ранее стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко провел анализ базы данных больных, находящихся в реанимации, и заявил, что не получил достоверных данных о том, что группа крови человека влияет на длительность лечения и выживаемость.

Доктор биологических наук в беседе с URA.RU в свою очередь заметил, что ученые в рамках эксперимента сравнили набор групп крови у больных и здоровых граждан. Оказалось, что зараженных с I группой крови меньше на 10%. По словам Сергея Нетесова, эта информация была опубликована в научном журнале.