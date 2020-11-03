Американские врачи: беременные умирают от COVID-19 чаще других женщин-пациентов

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3 ноября 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

пробирки, pixabay.com

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Соединенных Штатов Америки сообщили, что беременные женщины умирают от коронавируса нового типа чаще других женщин-пациентов.

Согласно статистике, собранной с 22 января по 3 октября 2020 года, из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались 33 пациентки. Подчеркивается, что смертность в вышеуказанной категории составила 0,2 процента, а среди небеременных женщин данный показатель оказался вдвое ниже.



В CDC считают, что повышенный риск смертности от COVID-19 может быть связан с физиологическими изменениями, происходящими в организме женщины во время беременности. Речь идет, в частности, об учащении пульса и уровне потребления кислорода, снижении емкости легких, а также сдвигах в иммунной системе.