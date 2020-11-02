В Британии ученые выяснили, когда появляется иммунитет от коронавируса

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2 ноября 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Клеточный иммунитет против коронавируса может появиться у взрослых уже через полгода. К такому выводу пришли ученые британского консорциума по иммунологии коронавируса.

Клеточный иммунитет у взрослых может появиться спустя шесть месяцев после первой инфекции. Британские ученые получили новые данные. Они помогут понять принцип действия коронавируса. Утверждается, что открытие поможет предотвратить повторное заражение.

«Я думаю, что эти данные обнадеживают, потенциально даже обнадеживают, но это не означает, что люди не могут заразиться повторно», — сказал профессор Бирмингемского университета Пол Мосс: «Теперь нам нужны крупномасштабные популяционные исследования, чтобы показать, как антитела и клеточные профили действуют вместе, чтобы защитить людей с течением времени».

Экспертное сообщество говорит, что исследование британцев поможет в разработке вакцины от коронавируса. В Великобритании с ней возникли проблемы.