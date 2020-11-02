В Британии ученые выяснили, когда появляется иммунитет от коронавируса

Клеточный иммунитет против коронавируса может появиться у взрослых уже через полгода. К такому выводу пришли ученые британского консорциума по иммунологии коронавируса.
Клеточный иммунитет у взрослых может появиться спустя шесть месяцев после первой инфекции. Британские ученые получили новые данные. Они помогут понять принцип действия коронавируса. Утверждается, что открытие поможет предотвратить повторное заражение.
«Я думаю, что эти данные обнадеживают, потенциально даже обнадеживают, но это не означает, что люди не могут заразиться повторно», — сказал профессор Бирмингемского университета Пол Мосс: «Теперь нам нужны крупномасштабные популяционные исследования, чтобы показать, как антитела и клеточные профили действуют вместе, чтобы защитить людей с течением времени».
Экспертное сообщество говорит, что исследование британцев поможет в разработке вакцины от коронавируса. В Великобритании с ней возникли проблемы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.