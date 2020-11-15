Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона объединились в крупнейший торговый блок в мире. Соглашение подписано в Ханое

Аргументы Недели → В мире 13+

15 ноября 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото из открытых источников

Соглашение "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (ВРЭП) подписали на саммите в Ханое 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Десять членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и страны Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея, 15 стран с совокупным населением более двух миллиардов человек, объединяются в крупнейший торговый блок в мире.

В рамках соглашения ВРЭП будут сняты торговые барьеровы между этими странами, в том числе, поэтапное снижение пошлин, укрепление цепочек поставок. По данным издание Financial Times, главными бенефициарами договора станут Япония и Южная Корея. Как отмечают эксперты, этот документ станет первым соглашением о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно.

Пакт охватывает около трети мирового ВВП и является гигантским шагом в экономической интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сделка могла быть еще масштабнее, если бы Индия ранее, в 2019 году, не вышла из переговоров.

По прогнозам аналитиков, к 2050 году общий ВВП стран, заключивших соглашение, может вырасти до 100 триллионов долларов, - передает RT.