Руслан Бальбек о властях Польши: «С неуместным постоянством делают заявления антироссийского толка»

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15 ноября 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, фото: twitter.com/RuslanBalbek

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление пресс-секретаря министра — координатора польских спецслужб Станислава Жарина, обвинившего Россию в том, что она проводит против Польши.

Польша обвинила Россию в попытках создать «плохую репутацию страны». Бальбек заявил, что последние годы в Варшаве «с неуместным постоянством» делают «заявления антироссийского толка», и все это бездоказательно, без достоверных фактов «как доказательства используют либо чьи-то домыслы, либо предположения». Также он отметил, что в Польше «поставлены на поток регулярные оскорбления России и россиян», и слова Жарина - не очередной всплеск русофобии, а планомерная государственная политика.

По словам Бальбека, ежегодно Польши угрожают своему населению «российским вторжением», а этого, как очевидно, нет и не планируется, - передает RT.

Ранее Жарин заявил, что Россия проводит информационные кампании, направленные против Польши, используя для этого каналы связи на разных языках.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также отметил, что Польша выбрала Россию «объектом постоянных нападок»