В азербайджанском МИД опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы из России
15 ноября 2020, 10:24[ «Аргументы Недели» ]
В азербайджанском МИД опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы из России. Комментарий азербайджанского дипломата Полада Бюльбюль Оглы об инциденте со сбитым вертолетом Ми-24 ВКС России получил резонанс.
Посол сразу после инцидента сказал: "На войне как на войне – всякое может быть". Некоторые СМИ написали, что дипломата снимут после этого заявления. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также раскритиковал заявление дипломата.
В заявлении, распространенном пресс-службой МИД Азербайджана в ночь на воскресенье, говорится, что "сообщения некоторых СМИ об отзыве посла Азербайджана в РФ не соответствуют действительности". В Баку подчеркнули, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах - прерогатива президента Азербайджана".
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