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15 ноября 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

вертолет Ми-24, фото: Минобороны РФ

В азербайджанском МИД опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана Полада Бюльбюль оглы из России. Комментарий азербайджанского дипломата Полада Бюльбюль Оглы об инциденте со сбитым вертолетом Ми-24 ВКС России получил резонанс.

Посол сразу после инцидента сказал: "На войне как на войне – всякое может быть". Некоторые СМИ написали, что дипломата снимут после этого заявления. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также раскритиковал заявление дипломата.

В заявлении, распространенном пресс-службой МИД Азербайджана в ночь на воскресенье, говорится,

что "сообщения некоторых СМИ об отзыве посла Азербайджана в РФ не соответствуют действительности". В Баку подчеркнули, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах - прерогатива президента Азербайджана".

В результате крушения вертолета погибли два пилота. Один член экипажа пострадал.