Посол Азербайджана в РФ отреагировал на инцидент с российским Ми-24: «На войне как на войне»

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12 ноября 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ми-24, фото: Минобороны РФ

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы прокомментировал инцидент со сбитым российским вертолетом Ми-24. По его словам, окончательных выводов о причине обстрела пока нет.

«На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет - и было принято такое решение», - высказал он.

Посол отметил, что расследование таких происшествий, как правило, занимает достаточно много времени. Однако, учитывая военное время, может продвигаться быстрее, уточнил он. Бюльбюль Оглы добавил, что Минобороны РФ и Азербайджана постоянно на связи, создана комиссия, привлечены прокуратуры обеих стран.

«Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству или военному ведомству», - пояснил он.