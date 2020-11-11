Названы имена российских летчиков вертолета Ми-24, погибших в Армении. У одного осталась беременная жена

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 ноября 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин назвал имена российских летчиков, которые разбились на вертолете Ми-24 в Армении. Погибли майор, командир экипажа Юрий Викторович Ищук и старший лейтенант, бортовой авиационный техник Роман Васильевич Федин.

На совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК во вторник, 10 ноября, Путин предложил почтить память погибших летчиков, которые несли службу на российской военной базе в Армении, минутой молчания.

Роману Федину было 24 года. Летчик - из семьи военных. Раньше жил на Камчатке. Один из друзей Романа рассказал, что сейчас супруга Федина беременна, ждет ребенка, - сообщило издание «Подъем». Про Романа Федина друзья говорят, что он был отзывчивым и добрым мужчиной. О втором летчике, Юрии Ищуке, подробности пока неизвестны.

Пострадал лётчик-оператор, штурман звена.

МИД Азербайджана сообщал, что российский вертолет Ми-24 у армяно-азербайджанской границы был сбит случайно.

МИД РФ сообщил, что Азербайджан проведет оперативное расследование по инциденту со сбитым российским вертолетом Ми-24 над Арменией и накажет всех виновных.