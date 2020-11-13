Лукашенко грубо высказался о Зеленском

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13 ноября 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинскому президенту «Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом».

Лукашенко ответил на вопрос журналистов о его отношении к словам Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом.

Президент Белоруссии считает, что «все к тому идет», что украинского президента будут называть просто Зеленским.

Как отметил Лукашенко в разговоре с журналистами, «с 70 с лишним процентов он обвалился до – недавно там кто 22, кто 28, кто 30 процентов дает, надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа». Завершая ответ на вопрос, белорусский президент сказал: «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала».

Александр Лукашенко не собирается уходить в отставку внезапно, не откажется «вдруг» от президентских полномочий, но «когда надо» уйдет.

Светлана Тихановская, соперничавшая с Александром Лукашенко на президентских выборах, объявила о том, что в Белоруссии создается Народный трибунал.