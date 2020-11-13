Лукашенко сообщил, что уйдет с поста президента не вдруг, а «когда надо»

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13 ноября 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко не собирается уходить в отставку внезапно, не откажется «вдруг» от президентских полномочий, но «когда надо» уйдет. В пятницу, 13 ноября, Лукашенко дал интервью белорусским политическим обозревателям и журналистам из стран СНГ.

По словам Лукашенко, он покинет должность главы государства в определенный момент, но не сделает это внезапно, поскольку это опасно. Александр Лукашенко пообещал, что ни один его сын не придет к власти в республике после его ухода с главного государственного поста, - передает РИА Новости. Отвечая на вопрос о младшем 16-летнем сыне Николае, президент подчеркнул, что и он не будет главой государства.

Лукашенко подчеркнул, что он 20 лет не будет президентом, даже, скорее всего, пять лет не будет.

Ранее Лукашенко заявил, что дает гарантию на новые выборы в республике, когда граждане примут такое решение.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. ЦИК республики объявил, что за Лукашенко проголосовали 80,1% голосов избирателей, и он шестой раз избран президентом.

В тот же день вечером в Минске начались массовые протестные акции несогласных с итогами выборов.

Светлана Тихановская, соперничавшая с Александром Лукашенко на президентских выборах, объявила о том, что в Белоруссии создается Народный трибунал.