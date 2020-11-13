Тихановская объявила о создании в Белоруссии Народного трибунала

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13 ноября 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото из соцсетей

Светлана Тихановская, соперничавшая с Александром Лукашенко на президентских выборах, объявила о том, что в Белоруссии создается Народный трибунал. Тихановская сообщила, что трибунал займется сбором доказательств преступлений действующего в Беларуси режима.

Сообщение опубликовала в Telegram-канале пресс-служба белорусского оппозиционного политика.

«Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — говорится в сообщении.

«Наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией». Активисты готовят централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Процесс будет проведен на платформе движения "Голос"», - рассказала Тихановская.