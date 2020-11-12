Заболевший коронавирусом Зеленский рассказал о состоянии здоровья
12 ноября 2020, 21:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Заболевший новой коронавирусной инфекцией президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем самочувствии. В четверг стало известно, что главу государства госпитализировали в больницу Феофания в Киеве.
«Как вы знаете, COVID-19, к сожалению, не обошел стороной и меня, но чувствую я себя достаточно хорошо. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки», - поделился он.
Напомним, что после сообщения Зеленского о диагностированном у него коронавирусе, глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Facebook, что получил положительный тест на COVID-19.
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