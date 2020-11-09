Глава офиса президента Украины Ермак заразился коронавирусом

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9 ноября 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Ермак, фото: president.gov.ua

В окружении украинского президента Владимира Зеленского появляются соратники, зараженные коронавирусом. После сообщения самого Зеленского о диагностированном у него коронавирусе, глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ермак намерен самоизолироваться и продолжать работу в дистанционном режиме. «Под конец рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально», — поделился Ермак.

Зеленский также самоизолировался, но продолжит работать.