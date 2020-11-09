Зеленский заразился коронавирусной инфекцией

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9 ноября 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заболел коронавирусом.

Украинский лидер сообщил, что несмотря на все карантинные мероприятия, «тоже получил положительный результат», однако чувствует себя хорошо. Он также пообещал изолироваться и отметил, что продолжит работать.

«У меня 37,5, а всем желаю 36,6. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду», – написал Зеленский в соцсетях.

Ранее Зеленский рассказал, как его супруга и сын перенесли COVID-19.