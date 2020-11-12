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Президент Украины, заболевший коронавирусом, попал в больницу

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Президент Украины, заболевший коронавирусом, попал в больницу
Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, госпитализирован.

Вместе с главой государства в больнице находится и руководитель офиса президента Андрей Ермак. Советник Ермака Михаил Подоляк сообщил, что в больнице оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания.

Ранее президент Украины заявил, что заболел коронавирусом. Также правительство Украины приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.

ДВа

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