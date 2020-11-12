ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Первая из стран ЕС готова испытать российскую вакцину от коронавируса

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hirado

Первая из стран ЕС готова испытать российскую вакцину от коронавируса
Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Венгрия станет первой страной Евросоюза, которая проведет испытания российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в четверг, 12 ноября.

Сийярто отметил, что предварительные данные показывают 92% эффективность российской вакцины, такой результат в Будапеште считают хорошим. По его словам, в течение полутора недель в Венгрию прибудет первый образец препарата для лабораторных испытаний, а в декабре начнутся клинические испытания на небольшой партии вакцины. Кроме того, массово «Спутник V» начнет прибывать в страну во второй половине января, уточнил он.

Министр добавил, что в пятницу проведет переговоры с главой Минпромторга Денисом Мантуровым а также представителем венгерской компании по производству вакцин. На встрече будет изучен вопрос о том, возможно ли производить «Спутник V» в Венгрии. Сийярто подчеркнул, что местное правительство по-прежнему стремится исследовать несколько вакцин, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

БА

Политика

Лавров: Турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Лавров: Турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха. По его словам, он ознакомлен с заявлением главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью