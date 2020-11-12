Первая из стран ЕС готова испытать российскую вакцину от коронавируса

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12 ноября 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hirado

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Венгрия станет первой страной Евросоюза, которая проведет испытания российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в четверг, 12 ноября.

Сийярто отметил, что предварительные данные показывают 92% эффективность российской вакцины, такой результат в Будапеште считают хорошим. По его словам, в течение полутора недель в Венгрию прибудет первый образец препарата для лабораторных испытаний, а в декабре начнутся клинические испытания на небольшой партии вакцины. Кроме того, массово «Спутник V» начнет прибывать в страну во второй половине января, уточнил он.

Министр добавил, что в пятницу проведет переговоры с главой Минпромторга Денисом Мантуровым а также представителем венгерской компании по производству вакцин. На встрече будет изучен вопрос о том, возможно ли производить «Спутник V» в Венгрии. Сийярто подчеркнул, что местное правительство по-прежнему стремится исследовать несколько вакцин, чтобы обеспечить максимальную эффективность.