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Комаровский назвал главный путь передачи коронавируса

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Комаровский назвал главный путь передачи коронавируса
человек в маске, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главном пути распространения новой коронавирусной инфекции. По его словам, касания руками и долгое нахождение вируса на поверхностях не даст стопроцентного заражения.

«Да, фрагменты вируса могут быть обнаружены где угодно в течение длительного времени. Вот только шансов, что они могут вызвать болезнь совсем немного. И основным путем распространения вируса остается путь респираторный, воздушно-капельный», - пояснил он.

Ранее Комаровский рассказал об особенности коронавируса, которая его беспокоит: у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами COVID-19 тесты оказываются отрицательными.

БА

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