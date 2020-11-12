Комаровский назвал главный путь передачи коронавируса
12 ноября 2020, 17:55[ «Аргументы Недели» ]
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главном пути распространения новой коронавирусной инфекции. По его словам, касания руками и долгое нахождение вируса на поверхностях не даст стопроцентного заражения.
«Да, фрагменты вируса могут быть обнаружены где угодно в течение длительного времени. Вот только шансов, что они могут вызвать болезнь совсем немного. И основным путем распространения вируса остается путь респираторный, воздушно-капельный», - пояснил он.
Ранее Комаровский рассказал об особенности коронавируса, которая его беспокоит: у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами COVID-19 тесты оказываются отрицательными.
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