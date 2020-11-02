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Доктор Комаровский назвал пугающую его особенность коронавируса

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Доктор Комаровский назвал пугающую его особенность коронавируса
маска, фото: pixabay.com

Известный врач Евгений Комаровский рассказал об особенности новой коронавирусной инфекции, которая его беспокоит. По его словам, у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами COVID-19 тесты оказываются отрицательными.

«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», – высказал он.

Также Комаровский удивлен, что у людей с высоким уровнем антител никаких симптомов коронавируса не наблюдалось, а тест - положительный.

Ранее доктор  Александр Мясников предположил, что коронавирус нового типа не убьет коллективный иммунитет, произойдет его вырождение. 

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