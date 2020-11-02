Доктор Комаровский назвал пугающую его особенность коронавируса
2 ноября 2020, 08:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Лента.ру
Известный врач Евгений Комаровский рассказал об особенности новой коронавирусной инфекции, которая его беспокоит. По его словам, у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами COVID-19 тесты оказываются отрицательными.
«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», – высказал он.
Также Комаровский удивлен, что у людей с высоким уровнем антител никаких симптомов коронавируса не наблюдалось, а тест - положительный.
Ранее доктор Александр Мясников предположил, что коронавирус нового типа не убьет коллективный иммунитет, произойдет его вырождение.
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