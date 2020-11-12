Журналист Макс ван дер Верфф: следствие по делу Boeing MH17 потерпело фиаско с видеоуликой против России

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12 ноября 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Следствие по делу катастрофы самолета Boeing MH17, разбившегося в Донецкой области летом 2014 года, потерпело фиаско с видеоуликой против России. К такому заключению, как пишут отечественные сетевые СМИ, пришел Макс ван дер Верфф, журналист из Нидерландов.

Сайт «Русская весна» напоминает, что несколько лет назад в интернете разметили ролик, где запечатлен грузовой автомобиль, перевозивший неподалеку от Макеевки комплекс «Бук», который якобы атаковал Boeing. Макс ван дер Верфф выяснил, что данная запись была сделана еще в 2012 году, задолго до инцидента с пассажирским самолетом. Предполагается, что расследователи из издания Bellingcat намеренно удалили временную метку на видео.

Ранее в четверг сообщалось, что авторы портала Avia.pro высказали прогноз, согласно которому Турция может помочь украинской армии в случае штурма самопровозглашенных республик Донбасса.

Oververhitte batterijen zouden mogelijk een verklaring zijn waarom de timestamp van de video het jaar 2012 toont. *screenshot* van de video waar het (waarschijnlijk - speculatie) over gaat. pic.twitter.com/An9xu7llku — Max van der Werff (@MaxvanderWerff) November 7, 2020