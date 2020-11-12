Avia.pro: Турция может помочь армии Украины в случае штурма республик Донбасса
12 ноября 2020, 09:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Турция может помочь Вооруженным силам Украины в случае штурма самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.
В прошлом месяце Анкара и Киев заключили новое военное соглашение. Как пишет издание Avia.pro Турция может помочь украинской армии, если власти бывшей советской республики примут решение о наступлении на ДНР и ЛНР. Отмечается, что в случае оказания такой поддержки киевская сторона способна вернуть под свой контроль всю территорию Донбасса, так как у подразделений непризнанных государств нет средств, способных противостоять турецким беспилотникам Bayraktar TB2.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Владимир Соловьев, российский журналист, озвучил точку зрения, согласно которой Москва обнулила украинские военные надежды в Донбассе, введя миротворческий контингент в зону конфликта в Нагорном Карабахе.
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