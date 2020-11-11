Армянская оппозиция собрала необходимые подписи для внеочередного созыва парламента
11 ноября 2020, 19:06[ «Аргументы Недели» ]
Сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором обсудят правомерность действий премьер-министра страны Никола Пашиняна, инициировала оппозиционная партия "Просвещённая Армения".
Внеочередное заседание парламента Армении назначили на 20:00 (19:00 мск).
Сейчас у парламента находятся около 300 человек. Они принесли с собой генератор и колонки, постоянно выступают представители оппозиции.
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