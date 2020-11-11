Политолог Кургинян: Пашиняна поставили на пост премьера для сдачи Карабаха, он выполнил эту задачу
11 ноября 2020, 13:07[ «Аргументы Недели» ]
Никол Пашинян был поставлен на пост главы правительства Армении, чтобы сдать Нагорный Карабах, и он выполнил эту задачу. Соответствующее заявление сделал Сергей Кургинян, отечественный политолог.
Эксперт, выступая в эфире телеканала «Россия 1», назвал Пашиняна «предателем». Согласно утверждению Кургиняна, внешние силы поставили политика на должность армянского премьер-министра с единственной целью – сдать Карабах. Пашинян с данной задачей справился, отметил аналитик.
Ранее в среду сообщалось, что российский эксперт Максим Юсин озвучил прогноз, по которому Армению ждет катастрофа в случае выхода Еревана из мирного договора по Нагорному Карабаху.
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