Алиев записал ироничное видеообращение Пашиняну после подписания соглашения о перемирии в Карабахе

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10 ноября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ильхам Алиев, фото: Piero Tenagli/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания трёхстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе записал видеообращение для премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ролик выложила в своем Telegram российская телеведущая Ольга Скабеева.

«В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет. Пока я Президент, не будет статуса», - высказал Алиев.

Он отметил, что Карабах – это территория Азербайджана. Отмечается, что в ходе своей речи Алиев постоянно улыбается и смеется.

Ранее Пашинян заявил, что на подписании соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе настаивала армия.