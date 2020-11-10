Алиев записал ироничное видеообращение Пашиняну после подписания соглашения о перемирии в Карабахе
10 ноября 2020, 11:33[ «Аргументы Недели» ]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания трёхстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе записал видеообращение для премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ролик выложила в своем Telegram российская телеведущая Ольга Скабеева.
«В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет. Пока я Президент, не будет статуса», - высказал Алиев.
Он отметил, что Карабах – это территория Азербайджана. Отмечается, что в ходе своей речи Алиев постоянно улыбается и смеется.
Ранее Пашинян заявил, что на подписании соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе настаивала армия.
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