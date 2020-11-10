«Это не победа, но и не поражение», Никол Пашинян сообщил, что подписал соглашение о прекращении Карабахской войны

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10 ноября 2020, 01:10 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян сделал заявление, в котором сообщил о подписании заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Карабахе.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни. Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения. Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха. Мы боролись до конца. И мы победим. Стоит Арцах. Да здравствует Армения! Да здравствует Арцах!», - написал он в соцсети.