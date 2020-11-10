Президент Армении узнал о соглашении по прекращению боев в Карабахе из СМИ

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10 ноября 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Нагорный Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/Globallookpress.com

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что узнал о трехстороннем соглашении по прекращению боев в Карабахе из СМИ. По его словам, он не принимал участие в обсуждении данного вопроса, а также немедленно инициирует политические консультации.

«Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, со мной, к сожалению, не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах», - пояснил он.

Саркисян отметил, что «немедленно инициирует политические консультации», поскольку обратил внимание на «глубокую» озабоченность значительной массы людей. Он добавил, что необходимо как можно скорее согласовать решения, вытекающие из актуальной повестки дня по защите национальных интересов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.