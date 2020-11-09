В Великобритании назвали эффективной германо-американскую вакцину

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9 ноября 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Тестирование вакцины, над которой работают немецкая и американская компании, подходит к завершающей стадии. Она эффективна на 90 процентов, говорят в Великобритании.

Про 90-процентную эффективность вакцины Pfizer/BioNTech заявили сами исследователи. Их мнение процитировали британские СМИ.

«Сегодня великий день для науки и человечества», — заявил председатель правления одной из компаний, работающей над вакциной: «Первые результаты нашего исследования вакцины дает первоначальные доказательства способности нашего препарата предотвращать Covid-19».

Судя по всему, представитель этой команды исследователей выпал из новостной повестки. Потому что это уже третий великий день для науки и человечества. Первой о создании вакцины от коронавируса объявила Россия. После этого о своей вакцине объявили Соединенные Штаты.